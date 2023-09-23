السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 10:07 ص

بشكل مفاجئ .. احلام الشامسي تعلن هذا الخبر لجمهورها !

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الوكيل الإخباري- فاجأت النجمة الإماراتية أحلام محبيها بالإعلان عن برنامجها التلفزيوني الجديد عبر "شبكة أبوظبي للإعلام"، تحت عنوان "أحلام في ألف ليلة وليلة".

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وعبّرت أحلام عن سعادتها بهذه التجربة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "‏تشرفت باختياري عبر "شبكه أبوظبي للإعلام، وبكل فخر أن أقدم برنامج "أحلام في ألف ليلة وليلة"‬⁩، وليالي من الفن الأصيل برنامج فني موسيقي يهدف لمد جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر واحتفاء بإرث كل الشعوب في الفن".


وأضافت: " رح أستضيف زميلاتي وزملائي أهم فناني الوطن العربي في عاصمة الموسيقى‬⁩ ⁧أبوظبي، شكراً لأني بينكم مسؤولية كبيرة أتمنى ان أكون على قد المسؤولية".

والبرنامج ينتمي إلى فئة البرامج الفنية، ويهدف إلى التعرف على الثقافات الفنية الموسيقية للدول العربية ما بين الماضي والحاضر احتفاءً بثقافات الشعوب الفنية.

 

لها


 




 

 


 

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