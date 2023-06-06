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الثلاثاء، 06-06-2023 09:16 ص

بشكل مفاجئ .. تامر حسني يعلن عن وفاة فنان مصري

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الوكيل الإخباري- عن عمر يناهز الـ39 عاماً، توفي بشكل مفاجئ الملحن المصري الشاب محمد النادي مساء أمس الاثنين .

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ونعى الفنان تامر حسني الشاب محمد بنشر صورة له عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الخاص على "انستغرام" قائلاً :"توفي الى رحمة الله الملحن الموهوب محمد النادي .. الله يرحمك ويحسن اليك " .

 

يذكر ان محمد النادي هو ملحن مصري من مواليد الإسكندرية في 16 أغسطس 1984 تميز بالعديد من الأعمال، ومن أبرز ألحانه: أغنية "معاك قلبي" للفنان عمرو دياب، وأيضا "يانا يامافيش" كأول تعاون مع الفنان تامر حسني، كما تعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في عدد من أغانيه.



 




 

 


 

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