السبت 22-07-2023
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السبت، 22-07-2023 11:12 ص

بطلة مسلسل "جعفر العمدة" تطالب جمهورها بالدعاء

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة مي كساب الشهيرة بدورها الأخير في مسلسل "جعفر العمدة" ، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، عن خضوع والدها لجراحة عاجلة، طالبةً من جمهورها الدعاء له بالشفاء.

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وكتبت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً قالت فيه: "أبويا هيعمل عمليه إدعوله من قلوبكم ربنا ينجّيه".


وكانت مي كساب قد طلبت من متابعيها الدعاء لوالدها بالشفاء بعد تعرّضه لوعكة صحية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "١٥ يوم في العناية المركزة كأنهم ١٥ سنة ولسة حالته حرجة".

 

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