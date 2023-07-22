بطلة مسلسل "جعفر العمدة" تطالب جمهورها بالدعاء

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة مي كساب الشهيرة بدورها الأخير في مسلسل "جعفر العمدة" ، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، عن خضوع والدها لجراحة عاجلة، طالبةً من جمهورها الدعاء له بالشفاء.

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وكتبت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً قالت فيه: "أبويا هيعمل عمليه إدعوله من قلوبكم ربنا ينجّيه".



وكانت مي كساب قد طلبت من متابعيها الدعاء لوالدها بالشفاء بعد تعرّضه لوعكة صحية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "١٥ يوم في العناية المركزة كأنهم ١٥ سنة ولسة حالته حرجة".



لها