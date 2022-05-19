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الخميس، 19-05-2022 08:03 م

بطلة مسلسل "مدرسة الروابي" تعلن تفاصيل مرضها - صور

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الوكيل الإخباري - تحدثت الفنانة نور طاهر بطلة مدرسة الروابي للبنات، عن مشاكل صحية تعاني منها في الفترة الأخيرة، وأنها كانت لم تعلم أسبابها إلا منذ وقت قريب.

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نشرت نور طاهر على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام" منشورا لها تسرد فيه معاناتها الصحية وعلقت: كنت أجد نفسي ملقاه على الأرض في حالة إغماء، ولا أتذكر أي شيء مما حدث لي، وأشعر بألم شديد في رأسي وعدم القدرة على النظر إلى أي مصدر للضوء على الإطلاق.


وأضافت نور طاهر: كنت في حيرة دائما، واتساءل لماذا لا أستطيع النظر مباشرة لأي ضوء أبيض، ولماذا تؤدي الأضواء الساطعة إلى إصابتي بالصداع النصفي الذي يؤدي لاحقًا إلى نوبات إغماء لم أكن حتى على دراية بها.

واستكملت نور طاهر حديثها: حتى لا أطيل عليكم، في مارس 2022 عندما كنت في حفلة بها أضواء ساطعة، تعرضت فجأة لنوبات توتر ونوبات صرع متتالية أصيب كل من حولي بحالة من الهلع، وخضعت لعدة اختبارات وتحاليل طبية، واعتقدت أنني بخير بعد ذلك حتى قبل أسبوع، إذ بدأت تظهر نوبات صرع متتالية وخطيرة أكثر، تم نقلي بواسطة سيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة حيث اضطررت إلى البقاء لمدة 6 أيام هناك، كانت التجربة مرعبة ومحبطة، لكن تم تشخيصي أخيرًا وعلمت أنني مصابة بالصرع.

وأوضحت نور طاهر: بالنسبة لمن لا يعرف، الصرع اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبات أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس، وفي بعض الأحيان فقدان الوعي.
ومن الصعب التعايش مع الصرع، فهو ليس مجرد نوبات مؤقتة والاستيقاظ منها، بل إنه يؤدي إلى الإصابة بكدمات مؤلمة على كل جزء من الجسم، ولا يتذكر الشخص كيف أصيب بها، ويضطر إلى بصق الدم لأنه قد يعض لسانه أو باطن الفم في أثناء النوبة، القول بأنه مرهق هو بخس.

 

وقالت نور طاهر: أنا ممتنة لأقول إن لدي أروع نظام دعم من حولي، لقد تحلى أقرب أصدقائي وعائلتي بالصبر والطمأنينة في محاولة لفهم الصرع ومساعدتي خلال ذلك، أشكر بشكل خاص الأطباء والممرضات الرائعين الذين جعلوا إقامتي في وحدة العناية المركزة تجربة محتملة، وأيضا طبيب الأعصاب الدكتور محمد جابر، والدكتور كريم ناظر، والممرضات الرائعات ياسمين، سجى، بيان، ورؤى.


واختتمت نور حديثها: سأكون كاذبة إذا قلت إنني متحمسة ومتفائلة بشأن تشخيصي، لكنني أبذل قصارى جهدي وهذا أكثر من كافٍ.. إذا تم تشخيصك أيضًا بالصرع، فأعلم أنك لست وحدك، فأنا أشارك قصتي لأنني أريد أن أكون الشخص الذي يجب أن تتحدث معه.

 

دوت الخليج

 


 




 

 


 

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