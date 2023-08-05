بطلة مسلسل "نور" سونغول أودان حامل بطفلها الاول

الوكيل الاخباري- تصدر اسم الممثلة التركية سونغول أودان، التي اشتُهرت في العالم العربي بدور "نور" في مسلسل "نور"، منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن حملها بطفلها الأول بعد مضي 3 سنوات على زواجها.



واكدت المواقع الالكترونية خبر حمل الممثلة البالغة من العمر 44 عاماً من زوجها، رجل الأعمال التركي الأرمني أرمان بيجاكجي، المعروف بعمله في مجال المجوهرات



يذكر ان الثنائي تزوجا في شهر تموز (يوليو) عام 2020، ومنذ ذلك الحين يعيشان حياة هادئة بعيدة عن الإعلام، إذ يفضلان عدم مشاركة تفاصيل حياتهما الخاصة علناً. والآن ستختبر الممثلة الشهيرة مشاعر الأمومة للمرة الأولى.

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