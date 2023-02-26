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الأحد، 26-02-2023 09:45 ص

بعد ادائه دور ابو عرب .. تصريح صادم من ايمن رضا عن باب الحارة

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الوكيل الإخباري- حل النجم أيمن رضا ضيفاً على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين أسبوعياً على قناة الجديد، بحوار جريء وتصريحات قوية يطلقها لأول مرة.

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تحدث أيمن عن طفولته الصعبة ومرض والده، والتشتت الأسري الذي عاشه في طفولته، متحدثا عن بداياته الفنية وأبرز محطاتها.


حاول أيمن تمالك دموعه وهو يستذكر والدته، لينتقد بعد ذلك مواصفات الممثل مشيراً إلى أنه "بتجي وحدي بتلغيلك تاريخك"!


اعترف أيمن بأن المنتجين اللبنانيين سحبوا السجادة الحمراء من تحت المنتجين السوريين، لافتا إلى أن مسلسل "ألو جميل ألو هناء عمل مفبرك"، على حسب قوله.


وعن باب الحارة قال أيمن "يعتبر إساءة للنساء الدمشقيات" وعن شخصية ابو عرب :" حدث خلاف بيني وبين المخرج وصار اتفاق بيني وبين المخرج لتعديل الشخصية وحكيت اكتر من مرة لاكن دون جدوى " ، راغبا بحذف هذا العمل من مسيرته . 

 

انفعل أيمن بسبب أسئلة علي ياسين المحرجة ممازحا إياه بأنه قد يعتزل بعد هذه الحلقة"، ليطلق تصريحا قويا فيما يخص الوسط الفني بأن "90% من الممثلين يأخذون الممنوعــات".


رفض أيمن التدخل في خلاف سلاف فواخرجي وكاريس بشار، إلا أن المفاجأة كانت "اعتذاره من أحمد رافع بعد خلاف دام طويلا.



 

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