بعد استدعائها للمحكمة .. نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لابنائها

الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو لابنتها هافين خلال استمتاعها بوقتها على المسبح، حيث ظهرت وهي تتمايل وترقص في المياه، بفرح وسعادة كبيرة.



وأرفقت نادين الصورة بتعليق عبرت فيه عن حبها الكبير لابنتها وأكدت أنها يتبذل أقصى جهدها لحمايتها وشقيقها، إذ كتبت: "الله يحميكي يا حياتي وفرحتي.. بتحبي الحياة وبتحبي الفرح روحك نقية وبرائتك تاجك وجمالك".

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وتابعت نادين: "بس تكوني معي فرحتك ضحكتك وجهك كلك بتكوني عم تشعّي فرح، وكرمالك وكرمال جوڤاني مستعدة اعمل كل شي حتى احميكم".



كلام نادين طرح تساؤلات عدة بين المتابعين، خاصةً بعد استدعائها للمحكمة بسبب خلافها مع طليقها ووالد أولادها هادي الاسمر ، حيث سأل البعض عما إذا كانت نادين مهددة بخسارة حضانة أولادها بسبب تلك الخلافات، وهو ما جعلها توجه لهما هذه الرسالة .

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