بعد انتقاده .. رامي جمال يعلق على دعمه لشاب مصري موهوب بصوته -فيديو

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري رامي جمال فيديو جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله سبب دعمه للشاب أحمد، الذي وعده بـ ديو غنائي.

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وجاء توضيح رامي جمال، بعد أن هاجمه الكثير من المتابعين، معتبرين أنه يريد إثارة الجدل، ولفت الأنظار فقط، من خلال مساعدته للشاب، وقال: "أحمد فنان بدرجة ما شوفتهاش بحياتي. أنا بساعد نفسي كفنان وملحن، إن الوسط الفني لما بيبقى فيه فنانين زي أحمد وصوت زي صوت أحمد، دي حاجة بترقى بالذوق العام".



وأضاف جمال: "في ناس بتقولي انت بتساعد عشان تطلع ترند بس، والله عمرها ما كانت كدة، ولا دي شخصيتي، ومافيش حاجة بنية مش صافية ".



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