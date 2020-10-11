بعد تصدره قائمة أعلى الممثلين أجراً.. دوين جونسون يحقق انجازا جديدا

الوكيل الإخباري _ حقق الفنان العالمي دوين جونسون انجازا جديدا حيث انه تخطى عدد متابعيه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الـ200 مليون.

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وقد عبّر عن إمتنانه من المتابعين الذين ساهموا في تخطيه الـ200 مليون، وشكرهم ووعدهم أن تظل منصته تتحدث بكل صدق، وأن لا يقول غير الحقيقة.



حيث انه قال : "شكراً لكم، شكراً لكم، شكراً لكم على إعطائي مساحة لقول الحقيقة.. سأبذل قصارى جهدي دائماً لقول الحقيقة بكرامة واحترام وتعاطف وامتنان.. هذا هو الدرس الذي تعلمته... ونتيجة لقول الحقيقة، فقد تم إخباري للتو، لقد تخطيت وتجاوزت 200 مليون متابع وأكثر من 300 مليون متابع عبر جميع المنصات".



يذكر ان دوين كان قد تصدر قائمة أعلى الممثلين أجراً في العالم، للعام الثاني على التوالي، بأجر 89.4 مليون دولار أميركي .



المصدر : الفن

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