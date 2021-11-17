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الأربعاء، 17-11-2021 03:37 م

بعد تمثيله بأربعة أجزاء ميل جيبسون يعود لـ Lethal Weapon كمخرج

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الوكيل الإخباري - كان ريتشارد دونر الذي اخرج وانتج جميع اجزاء سلسلة "السلاح القاتل" يعمل على تطوير الجزء الخامس، لكنه توفي في 5 تموز/يوليو الماضي ونسي الجزء الجديد بوفاته.

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عرض على جيبسون تولي مهمة إخراج العمل بعد دونر، تلبية لرغبات المخرج الراحل، وهذا ما أكده ميل جيبسون الذي قال "كان دونر يطوّر السيناريو وقد قطع شوطًا طويلاً معه، وقبل أن يتوفي طلب مني أن أفعل ذلك، وفي ذلك الوقت ، لم أقل شيئًا، قالها لزوجته والاستوديو والمنتج. لذا سأقوم بإخراج الفيلم الخامس ".

 

ظهر أول جزء من سلسلة "السلاح القاتل" في عام 1987، و تبع ذلك ثلاث أجزاء أخرى. شارك جيبسون في دور البطولة كمحقق شرطة لوس أنجلوس مارتن ريجز أمام داني جلوفر في دور روجر مورتو.

المصدر - الفن 

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