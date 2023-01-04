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الأربعاء، 04-01-2023 04:24 م

بعد حل لغز جريمة القتل.. رد فعل الجمهور في نهاية "ستيلتو"

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الوكيل الإخباري-بعد 90 حلقة، أسدل الستار مساء أمس على "ستيلتو" النسخة العربية من المسلسل التركي "جرائم صغيرة"، بحل لُغز جريمة القتل التي شغلت الجمهور على مدار الحلقات عبر منصة شاهد، وقناة mbc4.

وسيطرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالنهاية واعتبرها تسلسلاً طبيعياً للأحداث، ومنتقد صب غضبه على أبطال العمل عموماً وعلى شخصية "القتيلة" فلك التي تؤديها الممثلة السورية ديما قندلفت، لأن القناع كان يجب أن يسقط باكراً عن وجه "البريئة" ألمى التي تجسد دورها الممثلة السورية كاريس بشار.

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ووفقاً للتعليقات، حصلت ديما قندلفت على حصة الأسد من الشعبية والإشادة بدورها "الشريرة"، معتبرين أن موتها طبيعي لاستكمال الأحداث، ووصفوها بـ"جوكر الدراما".

واعتبر آخرون أن النهاية جميلة جداً، رغم رفضهم موت شخصية فلك، بسبب الأداء الجميل، منتقدين رتابة الإخراج والإطالة في الكثير من الحلقات.

وعلى الجانب الآخر، قال متابعون إن نهاية العمل ليست في مستوى توقعاتهم، معتبرين أن صناع القرار في المسلسل فاتهم قدرة المتابعين على البحث عن نهاية النسخة التركية وحرق الأحداث.

في حين اعتبر آخرون أن المنتجين يقدمون دراما لا تشبهنا.

ويُعتبر مسلسل ستيلتو على منصة شاهد وقناة mbc4 من أبرز المسلسلات العربية المُستنسخة عن الدراما التركية.

وتعرض المسلسل، قبل عرضه لهجوم واسع من رافضي استنساخ الدراما التركية. كما توجه النقد إلى تسويق صناع العمل لأحداثه في بيروت.

ورغم ذلك حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، حتى إن كثيرات قلدن نجماته لاسيما ديما قندلفت "فلك" في إعداد حلوى "تشيز كيك" مثلاً، أو ربة المنزل ندى أبوفرحات في إعداد البيتزا.

 

وتدور الأحداث حول حفل ضخم في أحد المنازل بمجمع سكني راقٍ، تقع خلاله جريمة قتل، في حضور العديد من الشخصيات الكبيرة لتبدأ رحلة حل لغز هذه الجريمة ومعرفة صاحب الجثة المجهولة، والبحث عن القاتل، في قالب درامي، وهو من بطولة كاريس بشار، وديما قندلفت، وقيس الشيخ نجيب، وسامر المصري، وكارلوس عازار، وندى أبوفرحات، وريتا حرب، وبديع أبوشقرا.

 

 

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