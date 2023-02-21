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الثلاثاء، 21-02-2023 04:39 م

بعد خلافاتهما... ليلى زاهر تكشف موقف والدها من عملها مع غادة عبد الرازق

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الوكيل الإخباري- خلال لقائها مع برنامج "mbc trending"، كشفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن موقف والدها الفنان أحمد زاهر من تعاونها مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "تلت التلاتة" الذي سيشارك في السباق الرمضاني 2023، وذلك بعد خلافاته مع غادة.

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وصرحت ليلى قائلةً: "بابا معترضش خالص لما اتعرض عليا المسلسل لأنه شايف إنها حاجة هتفيدني وقاللي اشتغلي عشان تتطوري دايماً وتبقي مختلفة".


يُذكر أن مسلسل "تلت التلاتة" يضم نخبة من أبرز الفنانين، بينهم: ماجد المصري، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

 

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