بعد طلاقها من ابو هشيمة .. ياسمين صبري في اجازة -صور

الوكيل الإخباري-سافرت الممثلة المصرية ياسمين صبري الى جزيرة موريس في المحيط الهندي لتأخذ اجازة بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وما رافقه من جدل في وسائل التواصل.



اضافة اعلان

ونشرت صبري صوراً لها من أحد الفنادق المشهورة في جزيرة موريس وهو فندق One&Only Le Saint Géran حيث ظهرت وهي تستمتع بوقتها في الفناء الخارجي للفندق وتتمشى قرب أشجار النخيل.



اختارت صبري ان ترتدي فستاناً باللون الازرق يلامس الارض بطوله، كما وضعت على رأسها قبعة لحماية نفسها من الشمس، والفستان المكشوف عند احد اكتافه تزين بشريط على كتفه الثاني.



وعلقت صبري على الصور قائلة: "صباح الخير من عالمنا الجميل".









الفن