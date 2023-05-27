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السبت، 27-05-2023 04:26 م

بعد عودتها للتمثيل.. أول صورة لـ علا غانم في كواليس حريم كريم 2

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الوكيل الإخباري- بدأت الفنانة علا غانم، تصوير أول مشاهدها اليوم في فيلم حريم كريم 2، والذي يشهد عودتها للتمثيل بعد غياب سنوات عن جمهورها.

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وشارك موقع "القاهرة 24" أول صورة لـ علا غانم، من داخل كواليس العمل، والتي ظهرت فيها بـ لوك هادئ ومختلف ويتناسب مع الشخصية التي تقدمها في العمل.

يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة إنتلجنت iproductions والمنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي، والمقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

 



 




 

 


 

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