بعد غياب ٢١ عاما.. أحمد حلمي يعود للمسرح ليلة رأس السنة

الوكيل الإخباري - في مفاجأة من العيار الثقيل نجح المنتج حمدي بدر في التعاقد مع الفنان المصري أحمد حلمي لتجسيد بطولة عمل مسرحي ضخم يتم عرضه ليلة راس السنة الميلادية 2023 في مصر.

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ورغم تكتم بدر عن ذكر اي تفاصيل تخص العمل الجديد، الا أنه يؤكد أنه تم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذه للخروج بلوحة فريدة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كومديا وتراجيديا وديكورات وإستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تنفيذها بمستوى ومواصفات عالمية من تليق باسم هوليوود الشرق.

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