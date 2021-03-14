الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الامن العام يكشف حقيقة تعميم منع مخالفة الكمامة - صورة

الأمانة تقرر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات التزاما بأوامر الدفاع

النواب يشكل لجنة تحقق بحادثة مستشفى السلط

توضيح من ديوان الخدمة المدنية

الاستماع لإفادة عبيدات بقضية مستشفى السلط

نوبلز العقارية تفتتح البيع للمرحلة الثالثة والأخيرة في مدينة الشهد

غوغل إطلاق خاصية جديدة لرسم الطرق

عدد مسجلي منصة لقاح كورونا يتجاوز النصف مليون

الخرابشة لـ الوكيل : هناك مؤشرات قوية لاستمرار الحظر الشامل يوم الجمعة

الضمان الاجتماعي : رفع بدل التعطل إلى 70%

الأحد، 14-03-2021 02:25 م

بعد فترة غياب.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

2uYD4


الوكيل الاخباري - قررت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، التواصل مع جمهورها، بعد فترة غياب.

اضافة اعلان

وعبرت شيرين، عن اشتياقها لجمهورها وحديثها معهم، معلنة أنها ستتواجد عبر حسابها على "تويتر"، وتجيب على كل أسئلة الجمهور، وحددت يوم 17 مارس/ آذار الجاري للإجابة على كل أسئلة متابعيها.


وكتبت: "وحشتوني أوي، ووحشني كلامي معاكوا، وأنا عارفة أن عندكوا أسئلة كتيرة وعاوزين تعرفوا حاجات كتيرة، عشان كدة هكون موجودة معاكوا يوم 17/3 الساعة 6 مساء أرد على أسئلتكوا من انهاردة ليوم 17".

 

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت كشفت عن خططها الفنية لعام 2021، قائلة إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من تعطل مشروعها، مكتفية بوصفه أنه سيكون مفاجأة لجمهورها.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tom-cruise-plane-crash-lawsuit

مقابل 39.5 مليون دولار.. توم كروز يعرض مزرعته الريفية للبيع..فيديو

21-2

أول إجراء قانوني من عائلة الفنان الراحل مشاري البلام بعد التصريحات المثيرة بشأن سبب وفاته

997845

ياسمين صبري تثير الجدل بامتلاكها أغلى قلادة في العالم.. شاهد

4858849_1607162156

ورثة عبد الحليم حافظ يهددون باللجوء للقضاء

6494771-1158519364

إخلاء سبيل شقيقة الفنانة دنيا بطمة من السجن

e007404d-c8f2-4494-babc-b7b561322128_16x9_1200x676

أحلام تنشر صورة والدها الفنان الراحل في مرّة نادرة.. شاهد

أخبار متعلقة
Samir_Ghanem

صورة نادرة للفنان سمير غانم برفقة شقيقه تثير الجدل!.. شاهد

Capture

هجوم حاد على هيا الشعيبي بسبب ما فعلته بعد تلقيها خبر وفاة مشاري البلام!.. فيديو

قبر-مشاري-البلام

بالفيديو.. هذا ما تمنّاه مشاري البلام قبل وفاته

News-P-578326-637500364334775120

الموت يفجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة

syria-24-اصالة3

أصالة نصري توجه رسالة شكر لجمهورها

23-2-2021_21_42_52_GomhuriaOnline_1614109372

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان