بعد فترة غياب.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

الوكيل الاخباري - قررت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، التواصل مع جمهورها، بعد فترة غياب.

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وعبرت شيرين، عن اشتياقها لجمهورها وحديثها معهم، معلنة أنها ستتواجد عبر حسابها على "تويتر"، وتجيب على كل أسئلة الجمهور، وحددت يوم 17 مارس/ آذار الجاري للإجابة على كل أسئلة متابعيها.



وكتبت: "وحشتوني أوي، ووحشني كلامي معاكوا، وأنا عارفة أن عندكوا أسئلة كتيرة وعاوزين تعرفوا حاجات كتيرة، عشان كدة هكون موجودة معاكوا يوم 17/3 الساعة 6 مساء أرد على أسئلتكوا من انهاردة ليوم 17".

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت كشفت عن خططها الفنية لعام 2021، قائلة إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من تعطل مشروعها، مكتفية بوصفه أنه سيكون مفاجأة لجمهورها.



سبوتنيك

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