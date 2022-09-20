الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 03:48 م

بعيداً عن التمثيل .. براد بيت يكشف عن موهبة جديدة -صورة

2020-01-20T023437Z_2115189129_HP1EG1K075PE4_RTRMADP_3_AWARDS-SAG_1


الوكيل الإخباري-يشارك النجم العالمي براد بيت في معرض مشترك لمنحوتاته في فنلندا، على الرغم من أن الفائز بجائزة الأوسكار قد صنع لنفسه اسمًا بعيدًا عن الكاميرا باعتباره جامعًا متحمسًا للقطع الفنية، إلا أنه لم يعلن إلا مؤخرًا عن إبداعاته الخاصة.

اضافة اعلان


ظهر بيت، البالغ من العمر 58 عامًا، في اول معرض له بتسعة منحوتات في متحف سارة هيلدن للفنون في تامبيري ، فنلندا ، كجزء من معرض أكبر للفنان البريطاني توماس هوزيغو. تضمنت منحوتات نجم Ocean's Eleven قطعة مصنوعة من الجص تصور معركة بالأسلحة النارية بين ثمانية أشخاص، تسمى Aiming At You I saw Me But It Was Too بالإضافة إلى قطعة ثانية، وهو منزل مصغر مصنوع من الشجر بعنوان البيت A Go Go.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10-01-22-916735959

نانسي عجرم تغني في قطر

أحلام-الشامسي

"باب قلبي" لأحلام تتخطى المليوني مشاهدة على يوتيوب

artworks-v5ah96rrj7UmJajG-HTJssQ-t500x500

بالرغم من شعبيته الواسعة .. صديقان فقط للفنان عمرو دياب من الوسط الفني على انستجرام

0

بعد مأساة الراسي.. ماجدة الرومي تتخذ إجراء هام

111111

فيلم Bullet Train لبراد بيت يحقق إيرادات 222 مليون دولار حول العالم

1823861_1663580440

تونس .. مهرجان أيام قرطاج السينمائية يعود في هذا التاريخ

أخبار متعلقة
111111

فيلم Bullet Train لبراد بيت يحقق إيرادات 222 مليون دولار حول العالم

fjrnognrgn4-655x368

رقم خيالي ايرادات فيلم براد بيت Bullet Train بعد شهر على طرحه

b8a00dd2-c8e0-47e6-8bb4-186dc52cd580

بعد انفصاله عن شاكيرا .. بيكيه يضع حداً للشائعات ببيان شديد اللهجة