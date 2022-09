بعيداً عن التمثيل .. براد بيت يكشف عن موهبة جديدة -صورة

الوكيل الإخباري-يشارك النجم العالمي براد بيت في معرض مشترك لمنحوتاته في فنلندا، على الرغم من أن الفائز بجائزة الأوسكار قد صنع لنفسه اسمًا بعيدًا عن الكاميرا باعتباره جامعًا متحمسًا للقطع الفنية، إلا أنه لم يعلن إلا مؤخرًا عن إبداعاته الخاصة.

اضافة اعلان



ظهر بيت، البالغ من العمر 58 عامًا، في اول معرض له بتسعة منحوتات في متحف سارة هيلدن للفنون في تامبيري ، فنلندا ، كجزء من معرض أكبر للفنان البريطاني توماس هوزيغو. تضمنت منحوتات نجم Ocean's Eleven قطعة مصنوعة من الجص تصور معركة بالأسلحة النارية بين ثمانية أشخاص، تسمى Aiming At You I saw Me But It Was Too بالإضافة إلى قطعة ثانية، وهو منزل مصغر مصنوع من الشجر بعنوان البيت A Go Go.



الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة