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الخميس، 08-09-2022 04:22 م

بعد انفصاله عن شاكيرا .. بيكيه يضع حداً للشائعات ببيان شديد اللهجة

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الوكيل الإخباري-قرر النجم العالمي جيرارد بيكيه أن يضع حداً لتدخلات الصحافة في حياته الخاصة خصوصاً بعد إنفصاله عن النجمة العالمية شاكيرا.

وعليه، أرسل جيرارد، بحسب مجلة "ماركا" الإسبانية، بياناً شديد اللهجة للصحف والمجلات عبْر محاميه، مطالباً بالكفّ عن التدخل في حياته وحياة عائلته الشخصية، وإلا سيلجأ إلى القضاء.

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وجاء في البيان ما يلي: "منذ إعلان شاكيرا وجيرارد بيكيه انفصالهما في بيان مشترك في 4 يونيو، انتشرت الكثير من الشائعات المختلفة والمعلومات غير الدقيقة حول اللاعب وعائلته وحياته الشخصية".


وتابع :"إن هذه التقارير والصور لا تُلحق الضرر بحياته وصورته فحسب؛ بل إنها تنتهك بشكل خطير حقوق أطفاله، الذين تشكل سلامتهم وحمايتهم همه الأول".


وأضاف: "وكانت المراقبة من قِبل بعض وسائل الإعلام والمصورين بشكل مستمر؛ مما أجبر بيكيه على تغيير روتينه اليومي؛ من أجل أن يحمي أطفاله وعائلته والمقربين منه".


وورد أيضاً: "لقد احترم جيرارد بيكيه دائماً نشاط وسائل الإعلام وحقها في نشر المعلومات، وهو يدرك تماماً الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام في مجتمعنا، لكن في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تدخلات تجاوزت الحدود؛ لذلك كان بيكيه ملزماً بطلب تقييد هذه التجاوزات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يخلِّون بحياته الأسرية، وينتهكون حقوق أطفاله؛ لأن هدفه الوحيد هو ضمان رفاهيتهم واستعادة حقوقهم في الخصوصية والأمن وراحة البال".


وختم بالقول: "من خلال هذا البيان الصحفي، يودّ جيرارد بيكيه أن يشكر احترام الخصوصية الذي أبدته بعض وسائل الإعلام، وهو على ثقة بأن الأمور ستُحلّ بأفضل طريقة ممكنة".

 

الفن

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