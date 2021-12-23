بوستر هروب الأول لشجون الهاجري وينطلق بداية العام الجديد

الوكيل الإخباري - كشفت شركة Eagle Films جمال سنان ومنصة "شاهد" عن البوستر الأول لمسلسل "هروب" الذي سينطلق عرضه بداية العام الجديد، وقد كشفتا عن أول إعلان تسويقيّ للنجمة شجون الهاجري، التي تقدم شخصية جديدة ومختلفة عن سابق الشخصيات التي لعبتها./ جمال سنان ومنصة "شاهد" عن البوستر الأول لمسلسل "هروب" الذي سينطلق عرضه بداية العام الجديد، وقد كشفتا عن أول إعلان تسويقيّ للنجمة شجون الهاجري، التي تقدم شخصية جديدة ومختلفة عن سابق الشخصيات التي لعبتها.



العمل الجديد، مسلسل قصير من ١٠ حلقات، يضم نخبة من النجوم وهم باسم مغنية، محمد العلوي، كارول عبود، جيسي عبدو، بديع أبو شقرا، قحطان القحطاني، ليليان نمري وغيرهم كثر. إخراج محمد جمعة، تأليف د. حنين عمر.



وتتعاون الممثلة الكويتية مع "إيغل فيلمز" أيضاً بعمل مختلف بعنوان "بيبي المجنونة" يشاركها فيه البطولة الفنان الكويتي بشار الشطي، ليقدما معاً تجربة درامية مشوّقة وجديدة من نوعها.



المصدر - لها

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