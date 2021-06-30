تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل 'للموت '

الوكيل الإخباري - بعد انتهاء موسم دراما رمضان، كشفت معلومات أن مسلسل للموت يسعى إلى إنتاج أو تقديم جزء ثانٍ للعام المقبل، وحتى الساعة لم تجزم شركة إيغل فيلمز بذلك، لكن معلومات خاصة تقول إنه فعلاً أُقرّ إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل ويجري التشاور بين الكاتبة نادين جابر وعناصر جديدة طلبت إدارة ايغل فيلمز مشاركتها في بلورة مشروع جديد يُحدد تاريخ البدء بالتصوير لاحقاً.

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وقالت المعلومات إن الاستعانة بوجوه جديدة للنسخة الثانية أصبح أمراً واقعاً، وفي التفاصيل أيضاً أن المخرج فيليب أسمر يشرف على هذه الورشة بالتنسيق مع صاحب الشركة جمال سنان وزوجته ماغي بو غصن.



وتؤكد المعلومات الخاصة أنه يجري بلورة الفكرة بحسب المفهوم المستجد على السيناريو، فيما ستخرج من الجزء الثاني معظم الشخصيات التي تقاطعت مع القصة الأساسية أي "الحي الشعبي" الذي كان موازياً للخط الدرامي العام للمسلسل.



حتى الساعة، لم تُبرَم العقود مع الممثلين ويُنتظر إنهاء أعمال الكتابة نهاية تموز/ يوليو المقبل، وإن حصل ذلك سيجري البدء بالتصوير في الخريف المقبل على أبعد حد، بعد إجراء أو تنفيذ الملاحظات الخاصة بالقصة التي يُقال إنها تتضمن مجموعة من القضايا والعناصر المشوقة جداً هذه المرة.

المصدر - نواعم