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الثلاثاء، 17-05-2022 10:57 ص

بيوم ميلاده .. كم بلغ عمر الفنان عادل امام ؟

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الوكيل الإخباري-يحل اليوم الثلاثاء 17 ايار عيد ميلاد النجم الكبير عادل إمام  الـ82 ،  الذى قدم أعمالاً مهمة فى مشواره الفنى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره جعلته يحتل مكانة كبيرة فى الوسط الفنى وتربع على عرش الضحكة التي تخرج من أعماق القلب.

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وعن كيفية قضاء يوم عيد ميلاد الزعيم قال شقيقه المنتج عصام إمام :" نتجمع سويًا أنا وأولاده وأحفاده بمنزله في هذا اليوم العظيم والعزيز على قلبي وقلب كل المصريين بتقطيع تورتة في جو أسرى ملىء بالفرح والسعادة" .

 

واكد عصام امام ان شقيقه الفنان عادل امام يتمتع بحالة صحية جيدة وفق ما نقل موقع " اليوم السابع " .

 

 

وعن احب الأعمال لقلب الفنان ،  أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل امام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية" الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى".


 




 

 


 

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