تأجيل مشاهد كاريس بشار في جرائم صغيرة

الوكيل الإخباري - مساء الجمعة الماضي أعلنت النجمة السورية كاريس بشار عن وفاة والدتها السيدة ملك العلاف في دمشق، وغادرت اسطنبول بعد بلوغها خبر الوفاة عائدة إلى دمشق لتكون إلى جانب عائلتها، وكتبت: "مافي شي بهالدنية رح يعوضني عن فراقك.. الرحمة لروحك يا امي .

اضافة اعلان

يُذكر أن كاريس بشار موجودة هذه الفترة في تركيا لإكمال وتصوير مسلسل مقتبس عن الدراما التركية بعنوان "جرائم صغيرة"، لكن لم يُعرف إن كانت النسخة العربية ستحمل الاسم نفسه أم ستغير شركة الإنتاج.





نواعم