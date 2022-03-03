الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 01:47 م

تأييد حكم تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف

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الوكيل الإخباري - أيّدت محكمة الاستئناف في الجيزة دائرة التعويضات، حكم المحكمة بالدرجة الأولى بإلزام السيناريست والمؤلف تامر حبيب بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضاً للإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، في تهمة السب والقذف في حق الأخير.

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وكان موسى قد كلّف محاميه عمر الأصمعي، رفع دعوى قضائية ضد حبيب بعد استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكابه جريمة السبّ والقذف بحقه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة تامر حبيب بالتعويض المادي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ويتم الحصول على الصيغة التنفيذية، لإعلان المتهم بالحكم الصادر ضده للتنفيذ.

 

لها

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