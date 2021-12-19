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الأحد، 19-12-2021 12:44 م

تامر حسني في أطرف موقف على المسرح في الرياض - فيديو

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الوكيل الإخباري - رد الفنان المصري تامر حسني على هاتف أحد المشاركين بحفله في الرياض حين أعطاه هاتفه لالتقاط صورة سيلفي معه وتفاجأ حسني بأن هاتفه يرنّ فقام بالإجابة على الهاتف.

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وقال تامر على الحسني أن المتصل يسأله :"فين الأكل" ليرد عليه بدوره بأن صاحب الهاتف في الحفل وسيأتي إليه فور انتهائه.

 

وملأ المسرح موجة من الضحك بسبب هذا الموقف الطريف الذي حصل مع تامر حسني لأول مرة على المسرح.

 

يذكر أن الفنان محمد حماقي سبق أن تعرض لموقف محرج أيضاً في حفله حين رمى أحد الحاضرين هاتفه ليلتقط صورة معه إلا أن الهاتف اصطدم برأسه.


 

المصدر - الفن 

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