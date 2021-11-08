تامر حسني يبكي عروسين في حفل زفافهما- فيديو

الوكيل الاخباري - نشر الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وثق فيه مفاجأة حضوره حفل زفاف وتأثر العروسين.

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وفي تفاصيل ما حدث، فإن تامر حضر الزفاف من دون علم العروسين،بالإتفاق مع أم العريس، ما أدى إلى تأثرهما وبكاءهما، وقال تامر: "نادين وديفيد فرح، غنيت فيه النهاردة في اميركا، حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقه معايا وعاملة مفاجأه ليهم منغير ما يعرفوا وفهمتهم اني مش هاجي ومش فاضي".

وأضاف: "هما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي لرقصتهم الاولى ومكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم وزي ما انتوا شايفين فرحتهم جميلة قد ايه، وفعلاً غاليه عندي اوي".

المصدر - الفن