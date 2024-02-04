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الأحد، 04-02-2024 03:09 م

تامر حسني يدعم طفلة the voice kids بهذه الطريقة

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الوكيل الإخباري - عبّر النجم تامر حسني عن سعادته الكبيرة، بعد معرفته بأن الطفلة التي اختارها قبل سنوات في the voice kids أصبحت شابة جميلة وبدأت خطواتها الأولى في عالم الفن.

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وشارك النجم المصري متابعيه عبر خاصية الستوري بصورة للشابة وفاء بين الماضي والحاضر، وقدم لها الدعم المباشر من خلال تعليقها على الصورة، وكتب عليها "تخيلوا القمر الصغنتوتة دي هي القمر الكبيرة دي كانت احدى أبطال فريقي في برنامج فويس كيدز والنهارده بتبدأ مشوارها مع منتج عظيم له فضل عليا وعلى أجيال كتير، حبيبي واخويا الكبير الأستاذ نصر محروس. بالتوفيق يا وفاء يا حبيبتي بالتوفيق فري ميوزك".

 


 

 

 

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