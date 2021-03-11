الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 10:58 ص

تامر حسني ينفي شائعات انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.. صورة

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الوكيل الاخباري - استعاد الفنان المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل الأضواء مجدداً بسبب تكذيبهما خبر انفصالهما. وفي هذا السياق نشرت بسمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعهما معا.

وأرفقت بسمة الصورة بتعليق جاء فيه: "وينور قمر الليل ويضحك لنا في سماه، تامر حسني" وسرعان ما رد عليها الفنان وكتب: "والنبي انت اللي قمر، بسمة بوسيل".

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كما أعاد نشر الصورة على حسابه مع التعليق نفسه. وهو ما أثار اهتمام العديد من المتابعين والمشاهير ومنهم الإعلامية السعودية لجين عمران والفنانة المصرية منة فضالي والفنان مساري والفنانة اللبنانية سينثيا خليفة. وتمنى لهما الجميع دوام السعادة معاً.

ويشار إلى أنهما نفيا قبل هذا ما يشاع من أخبار بشأن خلاف بينهما حيث نشر تامر فيديوهات ظهر فيها برفقة زوجته وهما يشاركان في حفل خاص. وهو ما دحض كل الشائعات التي انتشرت خصوصاً بعدما نشرت بسمة في يوم الحب صورة لها بمفردها.

 


لها

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