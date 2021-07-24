تامر حسني يهبط من قمة المسرح ويستخدم خدعة تقنية - فيديو

الوكيل الإخباري - أحيا الفنان المصري تامر حسنى حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، بحضور 100 ألف شخص، وسط عرض مسرحي امتلأ بعناصر الإبهار من حيث ديكورات المسرح والإضاءة والاستعراض.



وفاجأ تامر الجميع بطريقة دخوله الى المسرح حيث ظهر للجمهور وهو يهبط من أعلى قمة في المسرح مستخدماً "سقالة"، ليشتعل الصراخ والهتاف بين جمهور الحفل.

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واختتم تامر الحفل بظهوره على المسرح وكأنه شخصان: شخص يغنّي لجهة من الجمهور، وآخر يغنّي وسط الجماهير على مسرح ثانٍ بالاستعانة بخدعة تقنية عالمية.



وكان تامر حسني قد طرح أخيراً فيديو كليب أغنيته الجديدة "صعبة" التي أخرجها بنفسه، وحقق الكليب 7 ملايين مشاهَدة بعد يوم واحد من طرحه.

المصدر - لبنان 24