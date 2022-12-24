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السبت، 24-12-2022 04:37 م

تحذير عالي اللهجة من تركي آل الشيخ بسبب "سعودي آيدول"

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الوكيل الإخباري-انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه" في المملكة العربية السعودية أحد المتنافسين في مرحلة "تجارب الأداء" من برنامج "سعودي آيدول" بسبب ارتدائه الغبانة.

وغرّد آل الشيخ عبر موقع "تويتر" معلقاً على الحلقات الأولى من برنامج المواهب: "أنا في صوتين عجبوني ولمسوني وأرجو إن اللجنة ما تاخذ بكلامي هذا رأي متابع... الأول من الحجاز اسمه زياد اللي أدى المجس، بس عندي عتب عليه، أتمنى أشوفه بلبس السعودي المرة الجاية".

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وشدّد على أن "العمة ما هي عمتنا ولا عمة أهل الحجاز... والثاني من جيزان، اللي كان في آخر الحلقه الثانيه... الله عليه".

 

ورفع آل الشيخ من حدّة انتقاده قائلاً في تغريدة إضافية: "تعبوا من كلامي ويحطون لي صور برا المملكه العربية السعودية بلبس كاجول!! يعني برا المملكة العربي السعودية وأنا في اجازة أو علاج هالمفروض أكون لابس مودرن؟! كلامي واضح ولم أصرح ضد العمامة، كلامي على الغبانة واللي يقول إنه لبسنا... وأرجع أكرر لن يتم التصريح لأي فعاليه فيها الغبانة، اللي مايبي يفهم هو حر".

لها

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