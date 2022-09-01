تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

الوكيل الإخباري-سرب تسجيل صوتي للفنان اللبناني فارس كرم تكلم فيه عن خلافه مع الفنان اللبنانية ميريام فارس وقال انه تلقى اتصالا من الجهة المنظمة للحفل، عرضوا عليه المشاركة في حفله في السعودية الى جانب كل من الفنانة ميريام فارس والفنانة التونسية لطيفة.





واضاف ان ميريام لم تكن تريد لطيفة في الحفلة وقال :"ما بدها لطيفة وانا ما اخدت ولا عطيت قلت انا بطيخ يكسر بعضوا".

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وتابع :"نزلتلي الصورة صغرتلي ياها ولوقتلي تمي وعملت الاعلان على صفحتها وانا ما رديت ولا كلمة".



وهاجم كرم من تصريح ميريام عن ان هيئة الترفيه في السعودية هي التي تقرر شكل البوستر، وهو الامر الذي دفعه الى مهاجمتها.

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