وائل جسار يعلق على الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

الوكيل الإخباري-علق الفنان اللبناني وائل جسار على الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الفنانين فارس كرم وميريام فارس، بسبب البوستر الدعائي للحفل الذي كان مقررا أن يشتركا في الغناء به.

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وكان فارس كرم انسحب من الحفل بسبب حجم صورته على البوستر الدعائي للحفل، التي جاءت بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، وهو ما اعتبره كرم ”إهانة له“، لتبدأ بعدها حرب من التصريحات والهجوم بينهما.



وقال وائل جسار خلال لقاء مصور مع برنامج ”ذا إنسايدر بالعربي“ الذي يذاع عبر تلفزيون دبي: ”مش الصورة هي اللي تكبرك، لكن لما يكون عندك تاريخ يحكي عنك، بالتالي المفروض يكون في شوية تميز“.

وأضاف جسار: ”لما فنان يشوف فنان آخر عنده تاريخه، المفروض يقول بينه وبين نفسه مش مظبوط تكون الصورة بنفس الحجم، ولكن بالنسبة لإلي أنا ما عندي مشكلة“.



وعاد الفنان اللبناني فارس كرم، للهجوم من جديد على ميريام فارس على خلفية أزمة ”البوستر“ الدعائي للحفل الغنائي الذي كان سيجمعهما في السعودية، فيما توعدت الأخيرة بمقاضاته.



ارم نيوز

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