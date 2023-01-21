تطورات الحالة الصحية لإسعاد يونس

الوكيل الإخباري-كشف مصدر مقرب للاعلامية إسعاد يونس تطورات حالتها الصحية ، بعد إجرائها عملية تركيب مفصل كامل إثر سقوطها في منزلها مؤخراً.



وأكد المصدر لـ " لها " أن الإعلامية والفنانة الكبيرة حالتها تتحسن وأنها تواصل علاجها في المنزل كما أنها تخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي داخل منزلها.

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وكانت إسعاد يونس قد تعرضت للسقوط في منزلها، أدى إلى إصابتها بكسر في عنق الفخذ، ما استدعى دخولها المستشفى بشكل طارئ، وإجراء عملية جراحية لتغيير مفصل الحوض الأيمن كاملاً.

لها

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