الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 01:03 م

تطورات الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات صحافية تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها إصابتها في الكتف.

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وقالت لقاء إن حالتها الآن في تحسن، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام.

وقالت: "الحمد لله أحسن شوية، بعمل أشعة ورنين معناطيسي، علشان أطمئن إن شاء الله خير، أنا معرفش مصدر الإصابة إيه، هل التهاب ولا جاتلي من الجيم ولا إيه بالظبط.. ربنا يسترها".

لها

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