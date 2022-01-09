تطورات الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات صحافية تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها إصابتها في الكتف.





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وقالت لقاء إن حالتها الآن في تحسن، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام.





وقالت: "الحمد لله أحسن شوية، بعمل أشعة ورنين معناطيسي، علشان أطمئن إن شاء الله خير، أنا معرفش مصدر الإصابة إيه، هل التهاب ولا جاتلي من الجيم ولا إيه بالظبط.. ربنا يسترها".





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