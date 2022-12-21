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الأربعاء، 21-12-2022 05:28 م

تطورات القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة مخدرات

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الوكيل الاخباري - أمرت النيابة العامة المصرية، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

وقد أقامت النيابة العامة المصرية الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

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