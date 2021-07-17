تطور في أحداث مسلسل صالون زهرة

الوكيل الإخباري - كشف الفنان مايك ماسي أنه يعمل على تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل “صالون زهرة”، مؤكدًا انه مغرم بكل شخصيات العمل.

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ونشر مايك صورة من الاستديو وكتب: “سعيد جدًا بتأليف موسيقى “صالون زهرة “ومغرم بكل الشخصيات، تعب وجهد واضح لأن كل حلقة كأنها فيلم سينما، ما في نوم من اكثر من شهر، يعطيهم العافية لكل فريق العمل. بطولة نادين نجيم، معتصم النهار. كتابة نادين جابر، اخراج جو بوعيد.انتاج صباح أخوان“.



في نفس السياق، تستعد شركة “صبّاح إخوان” أوائل شهر آب المقبل لإطلاق مسلسل “صالون زهرة” عبر منصة شاهد.



المسلسل الذي انطلق تصويره منذ أسابيع قليلة يتألف من ١٥ حلقة كتابة نادين جابر وإخراج جو بو عيد. وهو من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بالمشاركة مع مجموعة من النجوم نذكر منهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.



تخوض نجيم في هذا العمل تجرية مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة، خصوصاً أن العمل إجتماعي يدور في فلك قصص النساء ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميدي ودرامي معاً.



الجزء الأكبر من التصوير يتم في أحد أحياء بيروت الشعبية، بحيث تم تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدد والجرأة في الطرح والمعالجة.

المصدر - الديار



