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الجمعة، 24-02-2023 06:42 م

تعرف على القصة الكاملة لوفاة الفنان شادي زيدان

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الوكيل الإخباري - توفي ظهر اليوم الجمعة الفنان السوري شادي زيدان، شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان.

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وتأتي وفاة الفنان شادي زيدان بعد مكوثه بالعناية المركزة لعدة أيام إثر تعرضه لأزمة صحية.


وفي التفاصيل، فإن شادي تعرض لألم حاد وغير محتمل في الرأس خلال تصوير مشاهده في أحد المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان ولم يتمكن من تمالك نفسه فتعرض لإغماء وتم نقله من قبل زملائه والعاملين في المسلسل الى المستشفى على الفور.


توقف القلب


وعند وصوله إلى المستشفى تعرض الفنان شادي زيدان لتوقف بالقلب قبل أن يتم إنعاشه ولكن الاستجابة الدماغية لم تكن على ما يرام حيث دخل في غيبوبة وسبات قبل أن يتوفى ظهر اليوم الجمعة.


وببقية التفاصيل، فإن شادي كان مصاباً بتوسع بأحد الأوعية الدموية بالدماغ.

 

وهو مرض ليس له أعراض تشير اليه ولا يمكن اكتشافه إلا إذا أجرى المريض تصويراً بالرنين المغناطيسي أو الطبقي المحوري للدماغ ومن المعروف أن هذه النوعية من الصور الشعاعية لا يطلبها الطبيب إلا في حال وجود داعي طبي لذلك.


ومن الواضح بحسب مصادر مقربة من عائلة الراحل أن إصابته بتوسع أحد الأوعية الدموية بالدماغ تسبّب بنزيف دماغي عالي لدى الراحل ما أدى لدخوله بغيبوبة ومن ثم الوفاة.


شعبية ومحبة كبيرة


ويحظى الفنان الراحل شادي زيدان بمحبة كبيرة جدا من الوسط الفني كما شقيقيه أيمن ووائل وهو ما يفسر الحزن الكبير الذي غطى مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة مرضه أو عند إعلان خبر وفاته.


إغاثة المتضررين


وكان الفنان الراحل شادي زيدان من أوائل الذين استجابوا لمساعدة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من فبراير حيث قام بنفسه بتجهيز والاشراف على قوافل المساعدات التي وصلت للمتضررين حيث أطلق مباردة " كلنا لبعض".

 

سيدتي

 




 

 


 

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