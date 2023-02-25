تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2023 - أسماء

الوكيل الإخباري - تعد قناة mbc السعودية من أهم القنوات العربية، إذ يحرص القائمون عليها على تلبية كل أذواق الجماهير العربية من المحيط للخليج.





وتحظى هذه القناة في شهر رمضان الفضيل باهتمام بالغ دائما، لأنها تقدم خريطة برامج ومسلسلات شديدة الثراء، وتراعي دائما التنوع والاختلاف، لذا تجد على شاشتها الأعمال الكوميدية والاجتماعية والتاريخية.



مسلسل "طاش ما طاش 19" بطولة ناصر القصبي

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مسلسلات رمضان 2023 الخليجية mbc دائما ما تأتي على نتائج بحث الجمهور العربي، ومن أشهرها مسلسل "طاش ما طاش" الذي بدأ إنتاجه عام 1992، وتحمست الشركة المنتجة لتقديم 18 جزءا من العمل بسبب نجاحه اللافت، وفي عام 2011 تم عرض الجزء رقم 18 والأخير.



مسلسل " العمدة" بطولة محمد رمضان

" العمدة" من أهم مسلسلات شهر رمضان 2023 ، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، نخبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر، وفي مقدمتهم الفنانة زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.



مسلسل "ملح وسمرة" بطولة هدى حسين

يعد مسلسل "ملح وسمرة" من أبرز الأعمال الكويتية، التي تشارك في سباق شهر رمضان الدرامي.



ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما الخليجية مثل الفنانة الكويتية هدى حسين، وجمال الردهان، وفاطمة الصفي، وعبدالله البلوشي، ومنيرة محمد، ونوف سلطان، وسحر حسين، والمسلسل من إخراج علي العلي، وتأليف حمد الرومي، ومن المتوقع أن يكون "ملح وسمرة" من أهم مسلسلات رمضان 2023 الخليجة mbc هذا الموسم.



مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد

يضم مسلسل "الأجهر "عددًا كبيرًا من النجوم بجانب عمرو سعد، أبرزهم درة، وسيد رجب، ونور النبوي، وعارفة عبد الرسول، وسارة سلامة، وناهد السباعي، وخالد زكي، والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج صادق الصباحي، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل عبر فضائية mbc.





مسلسل "سكة سفر 2" بطولة سعد عزيز

يشارك في بطولة مسلسل "سكة سفر 2" سعد عزيز، محمد الشهري، صالح أبو عمرة، وهو من إخراج وتأليف أوس الشرقي وعبدالله الوليد.





مسلسل "منهو ولدنا ؟ 2" بطولة إبراهيم الحجاج

مسلسل رمضان الجديد "منهو ولدنا ؟ 2".. عمل درامي سعودي، يدور في إطار كوميدي، ومن أهم مسلسلات رمضان خليجية 2023، ويشارك في بطولته إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وهند محمد، وخيرية أبو لبن، وعلي الحميدي، وسعيد صالح، وخالد الفراج، ومن إخراج منير الزعبي، ومن تأليف سامي الفليح.





مسلسل "خيوط المعازيب" بطولة عبد المحسن النمر

"حيوط المعازيب" من مسلسلات رمضان 2023 خليجية، وهو عمل تاريخي سعودي يتناول حقبة من إرث المملكة، من بطولة عبدالمحسن النمر، وإبراهيم الحساوي،وريم ارحمة، وفيصل الدوخي، ويعد هذا العمل من أهم مسلسلات رمضان 2023 سعودية التي يترقبها الجمهور.





مسلسل "الشرار" بطولة ليلى السلمان

"الشرار" مسلسل سعودي، يشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم التمثيل في الخليج مثل ريم عبدالله، وليلى السلمان، وعلي السبع، وخالد صقر، وهو من تأليف لمياء الزيادي، وإخراج الفوز طنجور.



مسلسل "حامض حلو 4" بطولة إحسان دعدوش

تدور أحداث مسلسل "حامض حلو 4" في إطار كوميدي حول عدد من المواقف التي تواجه الإنسان بشكل يومي في حياته العادية.



ستوديو 23 بطولة حبيب الحبيب

مسلسل كوميدي آخر من إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة حبيب الحبيب، وعبدالعزيز النصار، وخالد المظفر، وماجد مطرب فواز، وهبة الحسين.





"حياتي المثالية" بطولة خالد أمين

ومن الأعمال المهمة في رمضان 2023، مسلسل "حياتي المثالية" وهو درامي كويتي من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف مريم الهاجري، وبطولة خالد أمين، وفوز الشطي وأحمد إيراج، وفهد باسم، وإيمان الحسيني، وفوز عبدالله.





مسلسل "مجاريح" بطولة سعاد عبدالله

أخر المسلسلات الكويتية التي تشارك في سباق رمضان 2023، مسلسل "مجاريح" و تدور أحداث المسلسل الكويتي "مجاريح" في إطار اجتماعي، وهو من إخراج عيسى ذياب، وتأليف جمال سالم.



مسلسل "قرة عينك" بطولة حياة الفهد

"قرة عينك" من مسلسلات رمضان الجديدة، وينتمي إلى قائمة مسلسلات رمضان 2023 خليجية، ويشارك في بطولته بجانب الفنانة الكبيرة حياة الفهد، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي، أبرزهم بشير الغنيم، وسعاد علي، وبثينة الرئيسي، وعبدالعزيز النصار، وريم عبد الله، ومحمد الدوسري، وحصة النبهان، وسيعرض المسلسل في سباق رمضان الدرامي 2023 على قناة إم بي سي.



مسلسل "الزند" بطولة تيم حسن

مسلسل سوري من إخراج سامر البرقاوي، وعمر أبو سعدة، و بطولة النجم تيم حسن ،ودانا مارديني ورهام القصار، وفيلدا سمور، وباسل حيدر ونهال الخطيب.





مسلسل "الهرشة السابعة" بطولة أمينة خليل

تعرض قناة إم بي سي في رمضان 2023 المسلسل الاجتماعي المصري "الهرشة السابعة" من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وأسماء جلال وعايدة رياض، ويتوقع النقاد أن يكون هذا العمل من أفضل مسلسلات رمضان 2023.





مسلسل "وأخيرا" بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم

مسلسل "وأخيرًا" من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وإنتاج "شركة الصباح"، وتجتمع فيه نادين نسيب نجيم مع الفنان قصي خولي للمرة الثالثة، بعد "خمسة ونص" و"2020"



مسلسل "بين أهلنا 5" بطولة حيدر العباس

يشارك في بطولة مسلسل بين أهلنا 5 الذي عرض على مدار 4 أجزاء سابقة، حيدر أبو العباس، طارق زياد، حسين الأشقر.





مسلسل "خان الذهب" بطولة غسان إسماعيل

يحرص الجمهور العربي على معرفة أوقات مسلسلات رمضان إم بي سي العراق، لاسيما بعدما حققت الدراما العراقية نجاحا لافتا في السنوات الأخيرة.





مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني

يتناول مسلسل كامل العدد خطورة مواقع التواصل، وحكم المجتمع على المرأة التي تتزوج مرة ثانية بعد طلاقها، والعمل بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة وإسعاد يونس.





مسلسل "مربى العز" بطولة محمود نصر وعباس النوري

يلقي مسلسل مربى العز الضوء على التحولات الغريبة التي طرأت على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع العربي.





ويشارك في بطولة هذا العمل، عباس النوري، أمل عرفة، نادين تحسين بيك، خالد القيش، فادي صبيح، محمود نصر.



مسلسل "الصندوق" بطولة أحمد داش

يضم المسلسل المصري "الصندوق" عددا كبيرا من الفنانين الشباب أبرزهم أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

