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الإثنين، 24-04-2023 02:18 م

تعرف على وصية الفنان الراحل محمد قنوع

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الوكيل الإخباري - لم يتخطَ الوسط الفني والجمهور العربي بعد، صدمة وفاة الممثل السوري محمد قنوع بعد تعرضه لازمة قلبية إثر احتشاء في عضلة القلب، ليفارق الحياة تاركا خلفه أعمالا لا تُنسى ويستذكرها الجمهور الى الأبد.

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت تفاصيل وصية الفنان الراحل التي كان قد كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في يد ثلاثة من أفراد عائلته بالاضافة إلى المحامي الخاص به، وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.

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وبحسب ما تم تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الأجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الافصاح عنه نظرا لخصوصية الموضوع، في حين كان الفنان الراحل محمد قنوع قد كتب في وصيته أيضا بعض النقاط المتعلقة بأملاكه وأخرى بالوسط الفني وأعماله التي قدمها طيلة مسيرته.


وفي التفاصيل، فإن المصادر اشارت الى أن الفنان الراحل يمتلك أموالا منقولة وغير منقولة، بالاضافة الى بعض الأصول خارج بلده سوريا وتحديدا في مصر، حيث أوصى محمد قنوع أن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة، بينما أوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.

 

الجديد

 




 

 


 

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