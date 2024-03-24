تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صبا مبارك قبل عرضه

الوكيل الإخباري - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل" لحظة غضب" الذي تخوض به الفنانة صبا مبارك سباق دراما رمضان، حيث تدور أحداث العمل في إطار تشويقي حول جريمة قتل.



واستطاعت "لها" الحصول على تفاصيل الحلقة الأخيرة من العمل، وذلك قبل عرضها لننفرد بكشف تفاصيل نهاية المسلسل.

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وتدور أحداث الحلقة حول محاولة صبا مبارك قتل محمد شاهين، بعدما يأتي لمنزلها ويحاول قتلها وأخذ ثأر شقيقه الذي قتلته، ليتم الحكم على صبا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التخلص من جثة زوجها، الذي جسد شخصيته الفنان محمد فراج وقتلته ضمن أحداث الحلقات الأولى، حيث تكتشف الشرطة وجود فيديو مسجل لها وهي تحاول إلقاء الجثة في النيل.

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