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الثلاثاء، 27-12-2022 11:01 ص

تفاصيل انتحار الممثلة الهندية تونيشا شارما شنقاً

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الوكيل الإخباري-أقدمت الممثلة تونيشا شارما صاحبة الـ20 عاماً ، على إنهاء حياتها بنفسها والانتحار شنقاً داخل غرفة مكياج، بموقع تصوير مسلسل Ali Baba: Dastaan-E-Kabul، في فاسي، في منطقة بالغار بولاية ماهاراشترا.

الممثلة الهندية التي انتحرت بموقع التصوير، سببت صدمة للصناعة الفنية في الهند، إذ كان ينتظرها مستقبلا واعدا، ولكنها قررت إنهاءه فجأة، وكان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلادها في 4 يناير المقبل.

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وتناثرت الأقاويل حول سبب انتحار تونيشا شارما والذي أرجعه البعض لانفصالها عن حبيبها الممثل  شيزان محمد خان، والذي شاركها بطولة عمل فني، ويقال إن انفصالهما سبب لها صدمة دفعتها للانتحار.

وقدمت والدة تونيشا شارما بلاغا للسلطات الهندية اتهمت فيه شيزان خان بتحريض ابنتها على الانتحار، وأكدت أن ابنتها كانت تعاني من ضغوط شديدة واكتئاب بسبب انفصالهما، وربما يكون هذا هو السبب في أنها اتخذت مثل هذه الخطوة المتطرفة. وألقت الشرطة القبض على الممثل الهندي وتم التحقيق معه واحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

لها

 

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