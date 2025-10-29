الأربعاء 2025-10-29 11:37 ص
 

مرام علي تكشف تحديات جسدية ونفسية أثناء تصوير مسلسل "سلمى"

الأربعاء، 29-10-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة السورية مرام علي عن التحديات الجسدية والنفسية التي واجهتها أثناء تصوير شخصية الأم الفقيرة في المسلسل اللبناني "سلمى"، المأخوذ عن المسلسل التركي "امرأة" والمكون من 90 حلقة عبر منصة "شاهد".

وأوضحت مرام أنها خضعت لدايت قاسٍ لتبدو نحيلة ومرهقة كما تتطلب الشخصية، وعانت أثناء تصوير مشاهد مع طفليْها على الشاشة، مؤكدة أن الجمهور صدقها في دور الأم رغم أنها لم تتزوج أو تنجب في الواقع.


وأضافت أن الشخصية تعاني الجوع والعوز والخيانة، لكنها تحاول توفير حياة كريمة لطفليها، ما جعل الأداء مؤثراً وواقعيًا على الشاشة.

 

