إليسا تحتفل بعيد ميلادها بإطلالتين أنيقتين - فيديو

أما الإطلالة الثانية فكانت جلسة تصوير على إنستغرام، مرتدية روب ساتان بوردو طويل مع فتحة جانبية وحزام على الخصر، بتسريحة شعر ناعمة ومكياج برونزي خفيف، وسط أجواء احتفالية هادئة تضمنت قالب كاتو وردي وصحيفة تحمل صورها، معبرة عن أناقتها الكلاسيكية.
-
أخبار متعلقة
-
نادين نجيم تعود إلى منصات عرض الأزياء وتستعد لمسلسل جديد - صور
-
زينة تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير "ورد وشوكولاته" - فيديو
-
الملحن محمد يحيى يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الحاجة نبيلة"
-
دراما رمضان 2026 تشهد عودة نجوم كبار بعد غياب
-
فضل شاكر يثير حماس جمهوره بأغنية جديدة قريبا رغم توقيفه - فيديو
-
بسبب السرعة الزائدة.. فنان مصري يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
-
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
-
سيدة تقتحم حفل عمرو دياب لتقبّل يده ورد فعله يشعل منصات التواصل - فيديو