إليسا تحتفل بعيد ميلادها بإطلالتين أنيقتين - فيديو

إليسا
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-   بمناسبة عيد ميلادها، أطلت إليسا بإطلالتين مميزتين. الأولى في حفل خاص مع أصدقائها في بيروت، حيث ارتدت فستاناً أسود قصيراً بأسلوب The Little Black Dress مع سلسلة ذهبية طويلة، شعر مفرود، ومكياج برونزي دافئ مع عيون دخانية.

أما الإطلالة الثانية فكانت جلسة تصوير على إنستغرام، مرتدية روب ساتان بوردو طويل مع فتحة جانبية وحزام على الخصر، بتسريحة شعر ناعمة ومكياج برونزي خفيف، وسط أجواء احتفالية هادئة تضمنت قالب كاتو وردي وصحيفة تحمل صورها، معبرة عن أناقتها الكلاسيكية.

 

 

 

 

 

 

 
