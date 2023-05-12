الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 04:06 م

تفاصيل انفصال باسم ياخور عن زوجته رنا الحريري

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الوكيل الاخباري - أثارت الاخبار المتداولة عن انفصال النجم السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري صدمة للمتابعين والجمهور حيث عبروا عن صدمتهم بهذا الخبر.

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وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الانفصال جرى بكل هدوء ورقي بعيداً عن الضجة الإعلامية أو أي تصريحات متبادلة بين الطرفين.


وبحسب المصادر فإن الانفصال لم يحدث في الوقت الحالي كما يتم تداول الأخبار بل جرى قبل مدة وبعيداً عن الإعلام.

 

ولوحظ ان الحريري ألغت متابعة باسم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وحذفت كل الصور التي تجمعهما بينما باسم لا يزال يتابع رنا على انستغرام ولم يقم بحذف الصور.

 


 




 

 


 

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