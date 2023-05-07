نادين نسيب نجيم تختبر متابعيها: بتتذكروا هالصورة؟ -شاهد

الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها من كواليس تصوير احد مسلسلاتها، حيث اختبرت جمهورها ومتابعيها ما إذا كان يتذكر هذه الشخصية واسم العمل الذي ظهرت فيه.



وبدت نادين في الصورة غاية من الجمال والاناقة، حيث ارتدت فستانا باللون الاحمر، كما اعتمدت الشعر المنسدل على كتفيها ومكياجا ناعما يناسب الاطلالة، وارفقت الصورة بالتعليق التالي: "بتتذكروا الصورة من ايا مسلسل؟ وشو اسم الشخصية؟".

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الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي تشير الى ان هذه الصورة من مسلسل "وأخيرا" الذي عُرض في شهر رمضان الفائت، وشاركت نادين في بطولته الى جانب الممثل السوري قصي خولي ونخبة من نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا.

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