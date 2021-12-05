تفاصيل رسالة التهديد التي تلقتها ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري - تلقت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز رسالة تهديد، جاء فيها "التربي بيجهز التربة"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، وقالت: "كنت بموت عندما وصلتني هذه الرسالة وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي".

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وأضافت عبد العزيز أنها غير قادرة على تصديق الموقف، لافتة إلى أن الصحة والإحترام ومحبة الناس لا يمكن لأي أحد أن يشتريها بالمال، وأكملت قائلة "شفت معدتي برة جسمي..أحمد العوضي زوجي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط".

وأشارت ياسمين في حديثثها ضمن برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، كأول لقاء إعلامي بعد أزمتها الصحية، أنها كانت قادرة على تخطي ما حصل معها مشيرة إلى أن زوجها كان يريد من الناس أن تدعو لها بالشفاء وهو من أنقذها قائلة: "اللي حصلي مش تمثيل.. وأحمد كان كل يوم نايم على الكنبة..وحش الكون كان هيسيبه ويروح".

المصدر - الفن