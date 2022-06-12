تفاصيل عودة يحيى الفخراني للفن بعد انقطاع عام

الوكيل الإخباري-غاب الممثل المصري يحيى الفخراني عن الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان الموسم الماضي، مما جعل الفنان يفكر ببدأ التحضير لأعماله من جديد.

اضافة اعلان

ووفقا لموقع الفن ، حاليا لدى الفنان تقديم عمل جديد بالتعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال والذي سبق وحقق معه نجاحات في أعمال سابقة منها "الخواجة عبد القادر"، على أن يكون المسلسل مع نجله المخرج شادي الفخراني، بجانب أيضا رغبته في تقديم فيلم "بونزو"، والفيلم من إخراج سارة وفيق، ومؤخرا اجتمع الفخراني مع فريق عمله وقرروا أن يتم البدء في تصويره قريبا، لرغبته في الانتهاء منه قبل انشغاله بتصوير مسلسله الذي سينافس به في الموسم الرمضاني المقبل.

الجدير بالذكر أن آخر عمل قدمه الفخراني كان مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي عرض في رمضان قبل الماضي.

الفن