تفاعل النجوم مع وفاة والدة المخرج الراحل حاتم علي - صورة

الوكيل الإخباري - بعد نحو عام على رحيله، توفيت مساء السبت، السيدة غزيل حريري والدة المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا في أواخر العام 2020.





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ونعى المنتج زياد، شقيق المخرج الراحل والدتهما عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتب في منشوره: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى لكم جميعاً وفاة الوالدة الحاجة غزيل حريري (ام حاتم) الفاتحة الى روحها الطاهرة".





تفاعل عدد كبير من النجوم والنجمات والعاملين في الوسط الفني وعبروا عن حزنهم الشديد لرحيل السيدة، وسارعوا لتقديم واجب العزاء، متمنين الرحمة والمغفرة للراحلة.





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