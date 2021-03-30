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الثلاثاء، 30-03-2021 12:09 م

تقارير تكشف السر وراء وفاة طفلة جومانا مراد

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير مصرية، أمس الاثنين، السبب الذي أدى إلى وفاة طفلة الفنانة السورية، جومانا مراد.

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وذكرت مصادر مقربة أن موت طفلة جومانامراد "ديانا" لم يكن مفاجئا، ولكنه نتيجة أزمة صحية كانت تعاني منها منذ فترة، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتابعت أن الممثلة السورية كانت تعرض ابنتها على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمُقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وأعلنت الفنانة السورية، جومانا مراد، أمس الاثنين، عن وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، دون الكشف عن سبب الوفاة.


وكتبت جمانة مراد على "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي".


وأضافت جومانا : "فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي".


وكانت جومانا مراد قد رزقت بتوأمها علي وديانا من زوجها ربيع بسيسو، هذه السنة، ليصبح لديها طفلان وبنت.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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