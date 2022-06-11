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السبت، 11-06-2022 04:34 م

تكريم الفنانة الهام شاهين بحفل في مصر

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الوكيل الإخباري-تأثرت الممثلة المصرية إلهام شاهين تأثراً كبيراً في حفل تكريمها في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية ما دفعها الى البكاء.

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الحفل الذي حمل عنوان: كيف تصنع التاريخ خلطة إلهام، شهد عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة شاهين الفنية الطويلة وجاء في كلمتها: «تعبت عيلتي معايا وكنت مهددة بس مكنش هاممني نفسي لكن كنت قلقانة على عيلتي وأنا مش فارق معايا أموت وحياتي تنتهي، محظوظة بيهم وبأصحابي ودي أكبر ثروة حصلت عليها ومش بعرف أعيش غير في الوسط الفني".


وكانت تألقت إلهام شاهين في رمضان الماضي في مسلسل "بطلوع الروح".

 

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