أعمال درامية مغربية تنافس في رمضان 2024

الوكيل الإخباري - تستعد الدراما المغربية للمنافسة بعدة أعمال، ضمن موسم رمضان 2024، وإليكم أبرز المسلسلات المغربية المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني.



الشياطين لا تتوب

ويجمع هذا العمل العديد من الفنانين المغاربة، على رأسهم كل من الفنانة زينب عبيد وعبد الحق بلمجاهد، والفنانة سحر الصديقي رفقة كل من ربيع القاطي ورشيدة منار، والممثلة الشابة ندى الهداوي وآخرين.

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أحلام بنات

حكايات وقصص جديدة تنتظرنا في مسلسل أحلام بنات الموسم الثاني، الذي سيعرض حصرياً في رمضان على منصة شاهد، وهو من إخراج على مجبود ومن تأليف كل من عدنان موحجة ويحيى فاندي.

دار النسا

تدور أحداث العمل حول "أمينة" التي تعيش حياتها اليومية مع أبنائها الثلاثة ووالدتها، فهي أم أرملة يدفعها طموحها لافتتاح مدرسة طبخ خاصة بها لتلبية احتياجات أسرتها، وتدخل حياتها صديقتها "بهيجة"، بعد قضاء فترة عقوبة بالسجن وتتوالى الأحداث.

بين القصور

يشكل مسلسل "بين القصور" عودة لثنائية السعدية لديب ومحمد خويي، بعد تألقهما في مسلسل "سلمات أبو البنات".

ويتناول المسلسل قصة حي عريق في مدينة الدار البيضاء يسمى "بين القصور"، حيث خرجت منه شخصيات بارزة جداً في مجالات متعددة، على غرار الحي المحمدي الذي كان شاهداً على ميلاد نخبة من مشاهير المغرب قبل أن يتحول بعد توالي السنين إلى مرتع للمنحرفين والخارجين عن القانون.

بنات لحديد

مسلسل “بنات الحديد” تعاون جديد بين السيناريست فاتن يوسفي، والمخرج علاء أكعبون بعد مسلسل “مكتوب” الذي قدمه الثنائي لموسمين، وسيعرض على القناة الثانية "دوزيم" ضمن باقتها الرمضانية لموسم 2024.

جيب داركم

مسلسل "جيب داركم" يعتبر جزءاً مهماً من الأعمال الرمضانية للقناة الثانية، وسيكون من ضمن الأعمال المعروضة في وقت الذروة على هذه القناة.

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